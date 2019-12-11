شكرا لمتابعة خبر عن إعطاء رؤساء المحاكم صلاحية قبول دعاوى دون تدوين رقم هوية المدعى عليهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر المجلس الأعلى للقضاء، إعطاء رؤساء المحاكم صلاحية قبول بعض الدعاوى دون تدوين رقم هوية المدعى عليهم. يأتي هذا القرار تسهيلًا على المدعين، فيما شدد المجلس على أن رؤساء المحاكم سيقبلون بعض الدعاوى دون رقم الهوية وليس جميعها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعطاء رؤساء المحاكم صلاحية قبول دعاوى دون تدوين رقم هوية المدعى عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.