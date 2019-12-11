شكرا لمتابعة خبر عن حقوق ومزايا أبناء حامل الإقامة المميزة في جميع الأعمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مركز الإقامة المميزة، الحقوق والمزايا التي يتمتع بها أبناء حامل الإقامة المميزة.

وأفاد المركز، بأنه إذا كان عُمر الأولاد أقل من 21 سنة فيكونون تابعين لحامل الإقامة المميزة سواء أولاد أو فتيات.

وأشار إلى أنه إذا كان عُمر الأولاد فوق الـ21 سنة، فيكونون مرافقين لحامل الإقامة المميزة إذا كان طالبًا حتى عمر 25 سنة، وتكون الفتاة مرافقة مالم تكن متزوجة أو موظفة.