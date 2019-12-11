شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء: تأكدنا من عدم وجود مواد مغشوشة في الدخان الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مدير التواصل والتوعية في هيئة الغذاء والدواء، تيسير المفرج، أن الهيئة لم تقتنع بمبررات شركات التبغ حول الدخان الجديد، مؤكدًا أنه تم إلزامها بالإفصاح الكامل.

وأضاف تيسير المفرج في تصريحات لقناة «الإخبارية»: تأكدنا من عدم وجود مواد مغشوشة ولكن اتجهنا للتأكد عما إذا كان تغيير النكهة متعمد من شركات التبغ أو لا.

وكانت هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، قد استدعتا شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر وكافة وكلائها وممثليها في المملكة العربية السعودية مطلع هذا الأسبوع بحضور الجهات المعنية، وطالبتا الشركات ووكلائها بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد (العادي).