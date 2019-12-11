شكرا لمتابعة خبر عن تعليم مكة: اعتداء طالب على زميله مجرد مزحة ثقيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علّقت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، على مقطع فيديو ظهر فيه طالبًا يعتدي على زميله بحي الشرائع. وقال طلال الردادي المتحدث الرسمي لتعليم مكة، أن التحقيق الذي أجرته الإدارة في الواقعة كشف أن المشهد مجرد مزحة. وأضاف وفقًا لـ «عكاظ»، أنه تم استدعاء أولياء الأمور لاتخاذ الإجراءات التربوية بحق الطالبين، مشيرًا إلى أن الآباء تنازلوا عن اتخاذ أي إجراء.

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