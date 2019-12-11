شكرا لقرائتكم خبر عن إذا تداوم مع بنات 6ساعات ولا تتحرك فيك غرائز فأحسن الله عزاءك في رجولتك!.. خالد بن عبدالعزيز يهاجم مشهور سعودي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم مشهور مواقع التواصل الإجتماعي خالد عبد العزيز، مشهور سناب شات “منصور الرقيبة” وذلك بعد حديثه عن اختلاط الرجل بجانب المرأة في العمل قائلاً: إذا تداوم مع بنات 6 ساعات ولا تتحرك فيك غرائز فأحسن الله عزاءك في رجولتك .

وقال خالد موجهاً حديثه للرقيبة أنه يريد أن يصير ترند في شيء رخيص، وغير مهم أن يصبح ترند في أشياء مفيدة.

وأضاف خالد: إلي أمه دكتورة وأبوه دكتور فوق الـ20 عام، إذا كان التعميم في المقطع صحيح، كيف يكون غير رجل ويروح يكشف، وكذلك والدته كيف يكون نظرة ابنها والموظفين لها.

يذكر أن الرقيبة كان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي يتحدث خلاله عن عمل الرجال مع السيدات في مكانٍ واحد.

وقال الرقيبة خلال المقطع “أنت يا منصور الرقيبة رجل شهواني وتفكر من زاوية الشهوة، لا ولا كلمة، إذا أنت تداوم مع بنات 6 ساعات في اليوم وغضيت بصرك، لكن طاحت عينك عليهم ولم تتحرك فيك غرائز، فأحسن الله عزاءك في رجولتك، فأنصحك أن تراجع طبيب نفسي ودكتور مسالك”.

من جهتهم، دشن مغردون هاشتاج #يامنصور_تعالج ليصل إلى ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للرد على الرقيبة، فقال حساب نواف الجبر “درسنا مع عربيات وأمريكيات ولاتينيات. ولافكرنا نفس تفكيرك، كلامك مايمثل إلا نفسك وأنت اللي مفروض تتعالج . المهم امسكوه لايحضر إيفنتات أو مهرجانات مختلطة لا يفشلنا”.

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إذا تداوم مع بنات 6ساعات ولا تتحرك فيك غرائز فأحسن الله عزاءك في رجولتك!.. خالد بن عبدالعزيز يهاجم مشهور سعودي (فيديو)

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