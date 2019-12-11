أطلق موظف بإحدى بلديات محافظة بيشه ، النار على زميله في العمل عقب انتهاء الدوام وسلم نفسه للشرطة ، ليتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبد الله في حالة حرجة لتلقي العلاج .
ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” فقد فتحت الجهات الأمنية بمحافظة بيشة ، تحقيقا في حادث إطلاق النار ، فيما أكدت مصادر أن الحادث وقع على إثر خلافات بين الموظف وزميله ، لينقل المصاب في حالة حرجة لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج، فيما سلم الجاني نفسه للجهات الأمنية التي بدأت في الاستماع لأقواله لمعرفة دوافع الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر موظف يطلق النار على زميله عقب انتهاء الدوام ويسلم نفسه للشرطة بـ”بيشة”.. والكشف عن حالة المجني عليه ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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