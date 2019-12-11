موظف يطلق النار على زميله عقب انتهاء الدوام ويسلم نفسه للشرطة بـ”بيشة”.. والكشف عن حالة المجني عليه !

أطلق موظف بإحدى بلديات محافظة بيشه ، النار على زميله في العمل عقب انتهاء الدوام وسلم نفسه للشرطة ، ليتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبد الله في حالة حرجة لتلقي العلاج .

ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” فقد فتحت الجهات الأمنية بمحافظة بيشة ، تحقيقا في حادث إطلاق النار ، فيما أكدت مصادر أن الحادث وقع على إثر خلافات بين الموظف وزميله ، لينقل المصاب في حالة حرجة لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج، فيما سلم الجاني نفسه للجهات الأمنية التي بدأت في الاستماع لأقواله لمعرفة دوافع الجريمة.