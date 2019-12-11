كيف رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على سؤال بشأن احتمالية عقد اتفاق لشراء الغاز من قطر ؟

أعلن وزير الطاقة ، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن “السعودية ستفاجئ العالم بإمكانياتها في مجال الغاز”.

وقال بن سلمان في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية ، مجيباً عن سؤال حول احتمال عقد المملكة اتفاقاً لشراء الغاز من دولة قطر: “السعودية لديها الكثير من الغاز، وسنفاجئ العالم بمصادر الغاز التي يمكن تطويرها. سنقوم بالتطوير ومشاركة روسيا في بعض مشاريع الغاز”. وأضاف وزير الطاقة : “لدينا أكثر من اكتفاء ذاتي بمصادرنا الطبيعية”.