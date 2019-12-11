وصفت وكالة رويترز للأنباء النتائج الأولية لإدراج أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية “تداول” اليوم (الأربعاء) بـ”الانطلاقة المذهلة”، مشيرة إلى أنها أدت إلى صعود البورصة السعودية. وأفادت الوكالة بأن البورصة السعودية أغلقت على ارتفاع، إذ صعدت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو بالحد الأقصى البالغ عشرة في المئة في ظهورها الأول بالسوق، في حين ارتفعت أيضاً أغلب البورصات الرئيسية بمنطقة الخليج.
وأضافت أن سهم “أرامكو” زاد إلى 35.2 ريال (9.39 دولاراً)، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالاً للسهم، وساعدت الزيادة الشركة في الاقتراب من تقييم التريليوني دولار الذي كانت تسعى إليه الحكومة السعودية. ولفتت “رويترز” إلى أنه إذا صعدت أسهم “أرامكو” عشرة في المئة غداً (الخميس) أيضاً، فستتجاوز تقييم التريليوني دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر عن النتائج الأولية لتداول “أرامكو”.. “رويترز”: انطلاقة مذهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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