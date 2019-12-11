تجاوزت 2 مليون ريال.. صفقات الإبل تشعل “مزاد النخبة” بمهرجان “الملك عبدالعزيز” !

شهد مزاد النخبة في مهرجان الملك عبد العزيز الرابع للإبل إقبالا كثيفا من ملاك الإبل وتضمن اليوم عقد صفقات بدأت من 500 ألف ريال وتجاوزت أسعار بعض الإبل ميلغ 2 مليون ريال وامتنع ملاكها عن البيع.

وضمن الصفقات التي تمت اليوم ضمن مزاد النخبة بيع فردية شواشة (شعلا) بقيمة 500 ألف ريال لصالح المزايد مهنا المزروعي، بيع الفردية جل مخربة (شعلا) بقيمة 700 ألف ريال لصالح نايف الغدراء العتيبي. فيما كسر سعر فردية هيافة (مجهم– ثنية) حاجز المليون وتصل إلى 1.200.00 ريال ورفض مالكها البيع، وتجاوز قعود الشامخ ولد غرنوق (أصفر – حق) حاجز 2 مليون ريال ويصل إلى 2.100.000 ريال ورفض المالك بيعه.