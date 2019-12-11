إدراج شركـة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في السوق المالية السعودية (تداول)

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أُدرجت شركة الزيت العربية السعودية ( “أرامكو السعودية” أو ” الشركة”) رسميًا في السوق المالية السعودية ( تداول ) اليوم ، بعد إتمام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح ، وتم تحديد رمز مؤشر أسهمها تحت اسم ( تداول: أرامكو) ، وتم بدء تداول أسهمها بسعر ( 32 ) ريالا للسهم الواحد.

وسجلت عملية الطرح ، التي انقضت فترها بنهاية يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 م ، مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد والمؤسسات بمبلغ وقدره 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 4.65 أضعاف إجمالي أسهم الطرح ( بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء ) ، وقد نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ملايين مكتتب.

وباعت المملكة العربية السعودية 3 مليارات سهم عادي من خلال عملية الاكتتاب العام ( لا تشمل خيار زيادة التخصيص ) ، التي تمثل ما نسبته 1.5% من رأس مال الشركة ، وبسعر يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه .

وقد بلغت القيمة الإجمالية للطرح 96 مليار ريال سعودي / 25.6 مليار دولار أمريكي ( بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء ) ، ما يجعلها أكبر عملية طرح في العالم.

وقام كل من معالي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ورئيس الشركة وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، بقرع جرس الإعلان إيذانا بإدراج الشركة وتداول أسهمها في السوق المالية السعودية ( تداول ).

وقد شارك في الاحتفال بهذا الحدث التاريخي كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية في أرامكو السعودية ورئيس مجلس إدارة تداول سارة بنت جماز السحيمي، والمدير التنفيذي لتداول خالد بن عبدالله الحصان، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الممثلة لقطاعات حكومية.

من جانبه ، قال معالي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان: “هذه لحظة فخر واعتزاز تاريخية لأرامكو السعودية ومساهمها الرئيس، المملكة العربية السعودية ، إيذانا بدخول الشركة حقبة جديدة كشركة مدرجة في تداول ، تحت مظلة واحدة مع جميع مساهميها الجدد من الأفراد والمؤسسات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي على حد سواء.

وأضاف معاليه: ينصب يتم تركيزنا كمجلس إدارة للشركة على تحقيق مصلحة جميع المساهمين، وتوجيه أعمال أرامكو السعودية في سبيل الاضطلاع بدورها الحيوي في توفير إمدادات الطاقة عالميا ، مع السعي لرفع مستوى الشفافية والحوكمة ، وتحقيق القيمة بشكل مستدام بما فيه مصلحة جميع مساهميها، وتعمل الشركة على عملية استغلال رأس المال العامل بصورة منهجية ، والاعتماد على فريق إداري على مستوى عال من الكفاءة والخبرة”.

وأوضح معاليه أن هذا الحدث الذي نشهده اليوم يؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية، التي يتم تنفيذها بخطى سريعة وعزيمة”.

من جهته، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: “إن إدراج أرامكو السعودية في تداول لأول مرة منذ تأسيسها قد جاء نتيجة لأكبر عملية اكتتاب عام شهدها العالم، وذلك يمثل يوم فخر كبير لمنسوبي الشركة وبداية مرحلة جديدة مهمة في تاريخها، ولأرامكو تاريخ عريق وسجل حافل يعود إلى عام 1933 م استمدت نجاحها منذ البدايات، من أسس مهنية قوية، وقيم عمل راسخة، أرساها موظفو الشركة السابقون ، وعززها الأجيال اللاحقة منهم، واليوم ، يتولى فريق العمل في أرامكو السعودية، من موظفات وموظفين في جميع أنحاء العالم مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث العظيم، وتنميته وتطويره، والوصول به إلى آفاق جديدة غير مسبوقة”.

وأضاف الناصر: “إننا على قناعة تامة بأن حجم الطلب الذي شهدناه من قاعدة عريضة من المستثمرين الأفراد وهذه المجموعة الكبيرة من المؤسسات، إنما يدل على حجم ثقتهم في أرامكو وأدائها التشغيلي والمالي القوي، ورؤيتها الإستراتيجية بأن تكون الشركة الرائدة والمتكاملة عالميا في مجال الطاقة والكيميائيات ، من خلال العمل ضمن مبادئ الاستدامة وفي إطار لا يضاهي من الموثوقية.

وأشار الناصر إلى أنه وبفضل الإنتاج منخفض التكلفة والإمدادات الموثوقة التي توفرها الشركة من النفط الخام منخفض الكثافة الكربونية إلى عملائها، سيظل تركيز الشركة متمحوراً حول تحقيق أفضل قيمة ممكنة ، لجميع المساهمين عبر مختلف تقلبات أسعار النفط الخام.

