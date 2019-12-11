أمير عسير يوجِّه بتشكيل «مجموعة اهتمام» لمتابعة المصابين بالتسمم الغذائي

وجَّه أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بتشكيل «مجموعة اهتمام» لمتابعة كل ما يخص حالات المصابين بالتسمم الغذائي، الذي وقع مساء الأحد الماضي بمركز «بحر أبوسكينة»، التابع لمحافظة محايل عسير؛ بما في ذلك أهالي وذوو المصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أن أمير منطقة عسير يتابع بشكل لحظي مجريات التقصي والرصد حول الحادث، مشيرًا إلى أنه لا توجد وفيات نهائيًا، نافيًا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وأكَّد المتحدث، أنه لا توجد أية حالات منومة بالعناية المركزة، وأن عدد الحالات المصابة بلغت 262 حالة، غادر منها المستشفيات حتى الساعة 11:00 صباح اليوم الأربعاء 212 حالة، والحالات المنومة في مستشفيات (محايل 30 حالة، ورجال ألمع 6 حالات، والمجاردة 6 حالات، والبرك 6 حالات، وعسير حالتان)، بمجموع 50 حالة جميعها مستقرة، وتتلقى العناية الطبية والمتابعة المستمرة، وبعضها سيخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح المتحدث، أن توجيهات أمير منطقة عسير تنص على أن «يتم كشف الأسباب والإعلان عنها؛ حال اكتمال كل مجريات التقصّي والرصد، وظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وانتهاء مجريات التحقيق، التي تتطلب وقتًا لن يكون طويلًا».