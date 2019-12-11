وزير الطاقة: المملكة ستصبح مركزًا عالميًا لاستغلال الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات

صرَّح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، بأن المملكة ستصبح مركزًا عالميًا لاستغلال الطاقة المتجددة، وذلك خلال السنوات العشر المقبلة.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها الوزير خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في مؤتمر «الأطراف للتغير المناخي» الـ(25)، المُقام حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وعبر الصفحة الرسمية للوزارة على «تويتر»، قال الوزير: بدأنا تنفيذ خططنا لتحويل إنتاج الكهرباء من الوقود السائل إلى الغاز، وإنتاج حصة أكبر من الكهرباء، عبر مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.

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وأكَّد الوزير، أنه «خلال الأعوام العشرة المقبلة، سنصبح بإذن الله مركزًا عالميًا لاستغلال الطاقة المتجددة».

وقال الوزير، أمس الثلاثاء، إن السياسة البترولية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات البترول، مشيرًا إلى أن المملكة ليست أكبر مصدر للبترول للعالم فحسب، بل هي الأكثر موثوقية عالميًّا، ما يحقق اطمئنانًا وتوازنًا بأسواق البترول، ويسهّل كل احتياجات إمداد الطلب العالمي المتزايد.

وأشار الوزير، إلى أن قطاع الطاقة يحظى بدعم غير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.