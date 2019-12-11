بالفيديو.. ماذا قال الأمير محمد بن سلمان عن طرح أرامكو قبل 3 سنوات؟

شهدت السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ وعد كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، قد قطعه للشعب بشأن أرامكو قبل أكثر من 3 سنوات، وتحديدًا يوم 25‏ أبريل 2016.

الأمير محمد بن سلمان، قال وفي مقابلة تليفزيونية مع «العربية»: «الرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها من الجوانب في الخمس عشرة سنة المقبلة، جزء منها له علاقة بأرامكو، وهو جزء بسيط جدًا، فهي فيها محتويات كثيرة جدًا، يجب ألا نختزلها بأرامكو، أرامكو ما في شك أنها جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «طرح أرامكو فيه عدة فوائد أهمها وأول شيء الشفافية، كان الناس في السابق يتضايقون أن ملفات وبيانات أرامكو غير معلنة، غير واضحة، غير شفافة. اليوم تصير شفافة، إذا طرحت أرامكو في السوق يعني لازم تعلن قوائمها، يجب أن تعلن كل ربع، وتصير تحت رقابة كل بنوك السعودية، وكل المحللين، والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية ومراكز الدراسات والتخطيط في العالم سوف تراقب أرامكو بشكل مكثف، سوف تصبح لديك رقابة عالية جدًا في يوم وليلة، وهذا لا يتم اليوم، أرامكو اليوم تعامل كشركة تسهيل محدودة، وهذا أمر خطير جدًا، شركة بهذه الضخامة تُدار وتعامل كأنها شركة تسهيل محدودة، الحصة تطرح وراها بسيطة جدًا.. أقل من 5%».

ولفت ولي العهد: «أولًا، واحد بحكم حجم أرامكو. حجم أرامكو ضخم جدًا. إلى الآن لم يتم التقييم النهائي، ولكن نتوقع أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي. نتكلم عن أكثر من سبعة تريليونات ريال سعودي، إذا تطرح 1%، من أرامكو. 1%، فقط راح يكون أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية. فالسوق العالمية، هل راح يتحمل أو ما يتحمل 5%، من طرح أرامكو؟».

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وكان قد بدأ اليوم الأربعاء، إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية «تداول» بالرمز 2222.

وارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته؛ حيث قفز سعر السهم إلى 35.2 ريال، وتم تداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

ومع ارتفاع قيمة أرامكو السوقية لـ1.88 تريليون دولار تكون قد تخطت قيمة شركة آبل السوقية، وتصبح الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية.