أوقفت شرطة القصيم، اليوم الأربعاء، مواطنًا ستينيًا ظهر في تسجيل صوتي يهدد بالاعتداء والإيذاء كل من يتعرض لأخته، التي ظهرت في مقاطع فيديو تنتقد وتتعرض فيها لسكان بريدة، وتم إيقافها أمس الثلاثاء، على خلفية الواقعة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، اليوم، إنه بالإشارة إلى المقطع الصوتي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظاً وعبارات تتضمن التهديد بالاعتداء وإيذاء الغير، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره.
وأضاف السحيباني أنه تبين أن الشخص الذي ظهر بالتسجيل الصوتي مواطن في العقد السادس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت شرطة منطقة القصيم، قبضت أمس الثلاثاء، على صاحبة مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بأهل بريدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق «المسيئة لأهالي بريدة» يهدد.. والشرطة تقبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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