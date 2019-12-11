السعودية اليوم / محافظ عقلة الصقور يؤدي الصلاة على شهيد الواجب الحربي



عقلة الصقور 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

أدّى محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان, بجامع العدل بالمحافظة عقب صلاة العشاء اليوم , صلاة الميت على الشهيد الرقيب فالح بن علي الحربي - رحمه الله - ، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ عقلة الصقور تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم , رفع ذوو الشهيد الشكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على تعازيها ومواساتها، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

وأدّى الصلاة مع محافظ عقلة الصقور, قائد معهد طيران القوات البرية بالقصيم اللواء طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني، وعدد من المسؤولين بالمنطقة وذوو الشهيد، وجموع من المواطنين.

// انتهى //

22:54ت م

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