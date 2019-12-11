صور.. أمطار غزيرة شرق #خميس_مشيط وضواحيها

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

هطلت، مساء اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة على القاعة والشيق ومركز يعرا شرق محافظة خميس مشيط، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

يذكر أن منطقة عسير تشهد خلال هذه الفترة توقعات بهطول أمطار، تتخللها رياح سطحية نشطة.