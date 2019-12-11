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تعليم #مكة بعد اعتداء طالب على زميله: مزحة ثقيلة
أكدت استدعاء أولياء الأمور
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
علّقت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، على مقطع فيديو ظهر فيه طالب يعتدي على زميله بحي الشرائع.
وقال طلال الردادي المتحدث الرسمي لتعليم مكة: إن التحقيق الذي أجرته الإدارة في الواقعة كشف أن المشهد مجرد مزحة ثقيلة.
وأضاف، وفقًا لـ “عكاظ”، أنه تم استدعاء أولياء الأمور لاتخاذ الإجراءات التربوية بحق الطالبين، مشيرًا إلى أن الآباء تنازلوا عن اتخاذ أي إجراء.
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