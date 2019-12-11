شكرا لقرائتكم خبر عن «النخلة» على قائمة التراث لدى «اليونسكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، اليوم (الأربعاء)، تسجيل المملكة لملف النخلة كسابع ملف يسجل على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وهنأت الجمعية الوطن والقيادة بهذه المناسبة، كما قدمت التهنئة عبر «تويتر» لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.