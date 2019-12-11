شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

ألزمت هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد (العادي) وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغيّر النكهة.

كما ألزمت الهيئة والوزارة في الوقت نفسه الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين، محددتين منتصف الأسبوع القادم موعدًا أقصى للإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة على استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالتا في بيان اليوم (الأربعاء): إن ذلك جاء بعد ما تمَّ تداوله أخيرا بشأن منتجات التبغ واختلاف مكوناتها بعد تطبيق الغلاف الجديد (العادي)، وتغير النكهة الذي لاحظه المستهلك، مبينة أن إفادة الشركات غير كافية وفق المعطيات والملاحظات التي يقدمها المستهلك.

وأرسلت هيئة الغذاء والدواء عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلية إلى مختبر دولي (eurofins.com) لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير بأي نوع كان في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين، وسيتم الإعلان عن النتائج فور وصولها.

وشددت «الغذاء والدواء» و«التجارة» على أنهما والجهات المعنية كافة ترصد باهتمام بالغ ما يقدمه المستهلك من ملاحظات واستفسارات وشكاوى حول منتجات التبغ من السجائر بعد تطبيق التغليف الجديد، وستتخذ أشد الإجراءات لحماية المستهلكين في حال ثبوت أي تغييرات قامت بها الشركات في المكونات المعتمدة أو تغير نكهة وجودة منتجات التبغ بكافة أنواعها وخصوصاً السجائر، كما أنها ستفرض أقسى العقوبات في حال أثبتت النتائج المخبرية أي تلاعب في مكونات منتجات التبغ.