«إنسان» تستثمر طاقات الأبناء في الرياضات اللاسلكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف استثمار طاقات الأبناء واكتشاف الموهوبين في الرياضات اللاسلكية وتمكينهم من الدورات المتخصصة والاحتضان والرعاية العلمية والتعليمية، أبرمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد.

وتهدف الاتفاقية إلى المشاركة في الفعاليات الكبرى للجمعية، ونشر رسالة «إنسان» في مشاركات الاتحاد المحلية والخارجية، والتعاون مع الجمعية في تفعيل دور الاتحاد داخل نادي إنسان الاجتماعي.

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وثمن مدير عام الجمعية صالح اليوسف جهود الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد في برنامجهم في اكتشاف ورعاية الأبناء المهتمين بالرياضات اللاسلكية، لافتا إلى أهمية هذا النوع من الرياضات باعتمادها على التركيز والدقة والابتكار والإبداع، إضافة إلى أنها ذات تنوع مميز يلبي جميع الاحتياجات لدى عموم الأبناء.

وقال «لدينا نادي إنسان الاجتماعي الذي يعد حاضنة أولمبية يستفيد منها جميع الأبناء من خلال مرافق النادي المتنوع التي تشمل كل الرياضات، التي منها الرياضات اللاسلكية التي سيتم تفعيلها بعد هذه الاتفاقية بصورة أكثر احترافية».

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، سعود الفغم، عن سعادته في خدمة أبناء «إنسان» واكتشاف مواهبهم، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج متكامل سيتم تنفيذه في نادي إنسان الاجتماعي للاستفادة من طاقات الأبناء وإيضاح أهمية الرياضة وكيفية تطوير المواهب.