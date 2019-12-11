توجه لإدراج «القانون الدولي الإنساني» في المدارس والجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس جنيف

تتجه المملكة إلى إدراج «القانون الدولي الإنساني» في المدارس والمعاهد والجامعات والكليات، وذلك بحسب ما أوضحه سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة أمام المؤتمر الدولي 33 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف.

وأكد أن المملكة تولي أهمية قصوى لتعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني الذي يأتي انسجاما مع مواقفها الثابتة والداعمة للمواثيق الدولية والمعاهدات المؤسسية للقانون الدولي الإنساني بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع، مبينا أن المملكة قامت على المستوى الوطني ومن خلال دور اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بخطوات لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه بين مختلف أجهزة الدولة وجميع شرائح المجتمع.

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وأشار إلى أن المملكة أنشأت فريقا قانونيا في وزارة الدفاع لضمان تعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن العالم أجمع بما فيه منطقتنا يشهد عددا من الأزمات والصراعات التي تستوجب تضافر الجهود الدولية لوضع الحلول السياسية لها.

وأضاف أنه التزاما من المملكة بالمبادئ الإنسانية، أسهت بعدد من المبادرات في وضع حلول لبعض الأزمات، ودعم جهود المنظمات والهيئات الدولية من أجل تخفيف آثار الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تشهدها بعض المناطق في العالم.

وبين أن إسهامات المملكة خلال العام الحالي بلغت نحو 1ر2 مليار دولار، ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنشأت مشروع (مسام) لنزع الألغام، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من النزاع المسلح في اليمن.