نائب أمير مكة يطلع على تقرير الدفاع المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، تقريرا لإدارة الدفاع المدني بالمنطقة عن الحالة المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة خلال الفترة الماضية. واطلع خلال استقباله بمقر الإمارة في جدة أمس، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري، على نبذة عن التقرير الذي تطرق إلى مجمل الحالات المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة كافة خلال الثلاثة أشهر الماضية، إضافة للعمليات الميدانية المنفذة للتعامل مع حالات الإنقاذ وما جرى رصده ميدانيا والتوصيات المقترحة حيال ذلك.



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