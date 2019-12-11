فيل بري يسحق امرأتين في نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل فيل بري امرأتين وأصاب أربع، بالقرب من متنزه وطني جنوب غرب نيبال أمس.

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وقال ضابط بالشرطة المحلية دينيش أشاريا، إن المرأتين، 50 و38 عاما، كانتا تجمعان الطعام للماشية من غابة محلية، بالقرب من متنزه «شوكلافانتا» الوطني، عندما دهسهما الفيل.

وأضاف «هاجمهما الفيل عندما كانتا تحاولان الفرار»، مشيرا إلى أن المصابات الأربع يتلقين العلاج في مستشفى عبر الحدود في الهند.

ويضم المتنزه عددا من الأنواع المهددة بالانقراض مثل النمور ووحيد القرن وغزلان المستنقعات، بالإضافة إلى طيور نادرة.