اختبار أول طائرة ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختبرت كندا أول طائرة ركاب تجارية تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، تتكون من ستة مقاعد من طراز (دي إتش سي - 2) في رحلة استغرقت ثلاث دقائق فقط على نهر فريزر بالقرب من ريتشموند، في كولومبيا البريطانية.

وقاد المدير التنفيذي لشركة هاربور إير ومؤسسها جريج ماكدوجال، الطائرة التي تعمل بنظام الدفع بقوة 500 حصان خلال تلك الرحلة القصيرة. وقال «اليوم، صنعنا التاريخ».

وأضاف أن «كندا تلعب دورا بارزا في تاريخ الطيران، وأن تكون جزءا من هذا الإنجاز الأول في العالم الذي لا يصدق، هو شيء يمكننا أن نفخر به حقا».