عرض أعمال 26 فنانة تشكيلية في « نسق 4»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض افتتحت كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن معرض «نسق 4» لطالبات الدفعة السابعة بقسم الفنون البصرية الذي جمع 26 فنانة تشكيلية جاءت أعمالهن نتيجة أربعة أعوام من التعلم واكتشاف جميع التقنيات التشكيلية في التصوير التشكيلي والطباعة الفنية والنحت، ليظهر أسلوب الفنانات بعد اختيارهن لموضوعات متنوعة تتناول التراث والمعاصرة بفكر إبداعي متفرد. واختارت كل خريجة منهن أسلوبا يميزها لتظهر أعمالها برؤى متنوعة من لوحات تصوير تشكيلي وأعمال مجسمة ولوحات منفذة بالرسم الرقمي التفاعلي إضافة إلى مطبوعات فنية مقدمة بتقنيات مختلفة للطبعة الفنية وكتاب الفنان وفن الفيديو والفن الجرافيتي، تعكس خلاصة تجربتهن الفنية الناضجة، بإشراف أستاذ مقرر مشروع التخرج الدكتورة حنان الأحمد والدكتورة اعتدال المقرن.



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