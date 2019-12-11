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مواجهة فك الارتباط بين الحزم وأبها

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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يستقبل الحزم منافسه أبها في الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير للمحترفين، في مواجهة فك الارتباط، حيث يمتلك كل منهما 14 نقطة.

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ويود الحزم بقيادة مدربه الروماني إيسايلا تعويض الخسارة التي تلقاها من الرائد في الجولة الماضية للوصول إلى النقطة الـ17 لمزاحمة أندية الفيصلي والشباب، وقدم الفريق عروضا جيدة واستطاع تحقيق 4 انتصارات 3 منها على أندية النصر والاتحاد والأهلي وتعادلين جعلته في المركز الثامن بـ 14 نقطة.

أما أبها بقيادة مدربه الشابي فيدخل اللقاء وهو يدرك ضرورة العودة مجددا لسكة الانتصارات ونسيان خسارته الثقيلة من النصر، فهو يمتلك 14 نقطة في المركز التاسع ويأمل في سقوط الحزم واستعادة نغمة الانتصارات.

تواجه الفريقان مرتين، فاز الحزم مرة واحدة في أول لقاء جرى بينهما بهدفين دون مقابل، وانتهى اللقاء الثاني بالتعادل السلبي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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