مواجهة فك الارتباط بين الحزم وأبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري الرياض

يستقبل الحزم منافسه أبها في الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة فك الارتباط، حيث يمتلك كل منهما 14 نقطة.

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ويود الحزم بقيادة مدربه الروماني إيسايلا تعويض الخسارة التي تلقاها من الرائد في الجولة الماضية للوصول إلى النقطة الـ17 لمزاحمة أندية الفيصلي والشباب، وقدم الفريق عروضا جيدة واستطاع تحقيق 4 انتصارات 3 منها على أندية النصر والاتحاد والأهلي وتعادلين جعلته في المركز الثامن بـ 14 نقطة.

أما أبها بقيادة مدربه الشابي فيدخل اللقاء وهو يدرك ضرورة العودة مجددا لسكة الانتصارات ونسيان خسارته الثقيلة من النصر، فهو يمتلك 14 نقطة في المركز التاسع ويأمل في سقوط الحزم واستعادة نغمة الانتصارات.

تواجه الفريقان مرتين، فاز الحزم مرة واحدة في أول لقاء جرى بينهما بهدفين دون مقابل، وانتهى اللقاء الثاني بالتعادل السلبي.