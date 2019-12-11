لامبارد يرفض جنون سوق الانتقالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم فرانك لامبارد إن النادي سيحاول إيجاد لاعب يتمتع بمهارات تهديفية وإبداعية، ليعوض رحيل إيدين هازارد عن صفوف الفريق، حيث بات النادي بإمكانه إبرام صفقات جديدة.

وقال لامبارد «أتمسك بالهدوء إزاء سوق الانتقالات المقبلة. فلا نتطلع إلى نشاط تجاري كبير للغاية في يناير»، وأضاف «لا أعتقد أننا سنتحرك بشكل جنوني لمجرد أن العقوبة انتهت».

وكانت محكمة (كاس) أعلنت تقليص العقوبة المفروضة بحق تشيلسي لانتهاكه القواعد الخاصة باللاعبين الناشئين.