الغولف والنادي الريفي يحصدان جائزة عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن حصول ملعب الغولف والنادي الريفي «رويال غرينز» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على جائزتين تضاف إلى سلسلة الجوائز التي حظي بهما في السنوات السابقة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الغولف العالمية في موسمها السادس، الذي استضافته منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في جزيرة السعديات بدولة الإمارات العربية المتحدة أخيرا.

وحظي ملعب الغولف والنادي الريفي «رويال غرينز» على جائزة أفضل ملعب للغولف لعام 2019 على مستوى المملكة، وللمرة الثانية على التوالي، كما حصل على جائزة أفضل ناد ريفي للغولف في العالم لعام 2019، والتي تعزز عالميا الإمكانيات التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية من نظرة محايدة وخبيرة.