سلمان بن إبراهيم: الهلال والسد سيؤكدان قوة آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لممثلي كرة القدم الآسيوية، الهلال السعودي والسد القطري، خلال مشاركتهما في كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة التي انطلقت أمس.

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وقال في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الآسيوي أمس: «الأندية الآسيوية تمتلك سجلا مميزا في بطولة كأس العالم للأندية، حيث إن إنجازات أنديتنا على المستوى العالمي تؤكد التطور الهائل الذي حققته مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وأضاف: «باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتمنى كل التوفيق لكل من الهلال والسد، حيث إنني واثق أنهما سيؤكدان للعالم قوة كرة القدم الآسيوية».

ويفتتح الهلال مشواره في البطولة بمواجهة الترجي التونسي في الدور الثاني بعد غد.