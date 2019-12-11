الشباب والرائد.. لقاء لا يقبل الخسارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يستضيف الشباب منافسه الرائد ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في لقاء لا تقبل فيه الخسارة.

يأمل الشباب ثالث أضعف هجوم في الدوري بواقع 10 أهداف بعد فترة التوقف وإقالة مدربه الأرجنتيني الميرون، تحقيق فوز ثمين يعيد التوازن للفريق ويدفعه معنويا في استحقاقاته القادمة بعد أن خرج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الشعلة وخسر في جولته الماضية أمام الفيحاء بهدف دون مقابل، حيث يمتلك الشباب 15 نقطة في المركز السابع.

أما نادي الرائد بقيادة البلجيكي بيسينيك هاشي استطاع هزيمة الحزم في الجولة الماضية بثلاثية أعادت وهج الفريق وجعلته يتساوى نقطيا مع أبها والحزم بـ14 نقطة وعلى بعد نقطة واحدة من الشباب، أما الرائد فيعتبر من الفرق الخمسة التي فازت 4 مرات وخسرت مثلها.