داكوستا ينفي إشاعة رفع قيمة عقده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

أكد مدافع الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد مروان داكوستا أنه لم يخاطب إدارة النادي برفع قيمة عقده أو مرتبه الشهري خلال الأيام الماضية كما يتردد في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المغربي أن تركيزه حاليا منصب تماما على أداء التدريبات بشكل فعال والاستعداد للقاءات الفريق المقبلة لتحسين مركز الفريق في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

وأشار إلى أنه لن يلتفت لترديد مثل هذه الإشاعات ولن تلهيه عن أداء واجباته تجاه الفريق، حيث طالب بدعم الفريق للمضي قدما نحو تحقيق أهدافه والنتائج الإيجابية. من جهة ثانية انضم لاعبو الاتحاد الدوليون للتدريبات أمس الأول، بعد أن منحوا راحة لمدة يوم، وأجل المدير الفني هينك تين كات بداية الإعداد الفعلي لمواجهة الفيصلي ضمن الجولة الحادية عشرة في الدوري إلى أمس، ليكون عناصر الفريق كافة في جاهزيتهم التامة من الناحية البدنية.

ويواجه الجهاز الفني تهديدا بإيقاف الثنائي كريم الأحمدي وزياد المولد حال حصولهما على بطاقات صفراء في مواجهة الفيصلي لتمنعهما عن المشاركة في المواجهة التي تليها أمام الفيحاء.

ويسعى تين كات ومساعدوه للتعامل مع هذا التهديد والاجتماع باللاعبين لتوجيههما التوجيه السليم في التعامل مع مثل هذه الحالات مع تجهيز البدلاء تأهبا لأي طارئ.