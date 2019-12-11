50 مصابا بالقرب من قاعدة أمريكية بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكر مسؤولون أن نحو 50 مدنيا أصيبوا في هجوم استهدف منشأة طبية بالقرب من أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان أمس.
ووقع الهجوم صباحا بالقرب من منشأة طبية قريبة من بوابات المدخل الجنوبي لقاعدة «باجرام» العسكرية، حسبما ذكر حاكم منطقة باجرام، عبدالشكور قدوسي.
وقال حاكم المنطقة إن سيارتين مفخختين انفجرتا قبل أن يتمكن مهاجمون آخرون من التسلل إلى المنشأة التي لا تزال تحت الإنشاء، واستمر إطلاق النار على مدار ساعتين.
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