واشنطن تلاحق 6 إرهابيين في الكونغو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أعضاء في «القوى الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة إرهابية متطرفة تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكر مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن من بين الذين طالتهم العقوبات، زعيم الجماعة موسى بالوكو، وخمسة أشخاص آخرين ساعدوا الجماعة من خلال التجنيد فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي والإداري والمالي.
يشار إلى أن الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة تلقيان باللوم على تلك الجماعة في سلسلة من الهجمات خلال الأعوام القليلة الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ أكتوبر.
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