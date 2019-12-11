ترمب: حذرت روسيا من التدخل في الانتخابات.. ولافروف ينفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أنه حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من مسألة التدخل الروسي في الانتخابات، بينما نفى الأخير التطرق لتلك المسألة خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن.

وقال ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر «عقدت اجتماعا جيدا مع وزير الخارجية سيرجي لافروف وممثلين من روسيا، وناقشنا موضوعات عدة منها التجارة وإيران وكوريا الشمالية ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى والسيطرة على الأسلحة النووية والتدخل في الانتخابات».

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من جانبه، قال لافروف إنه لم يتطرق إلى مسألة الانتخابات مع ترمب أو التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن توجيه اتهامات بالتقصير للرئيس الأمريكي.

وقال لافروف إنه تم النقاش حول مستقبل التعاون الاقتصادي وحظر الانتشار النووي والسيطرة على الأسلحة.

وذكر البيت الأبيض أمس الأول، أن ترمب حذر وزير الخارجية الروسى خلال لقائهما من تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.