الشورى يطالب بتأمين طبي مخفض للمتقاعدين واستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الفتاوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب مجلس الشورى في جلسة أمس المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الفتاوى الفورية محليا وعالميا بمختلف المذاهب واللغات، وبأسلوب متطور وموثوق يناسب متطلبات العصر.

وفي قرار آخر دعا المجلس المؤسسة العامة للحبوب إلى سرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر، والإسراع في إنشاء المرصد الوطني، لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي لتدوير المخلفات الغذائية.

وأكد المجلس في قراره على أهمية وسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة للحد من الهدر والفقد الغذائي، وطالب المجلس بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب لتنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة للتعاون مع المؤسسة في ذلك.

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كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مطالبا بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق (Precision Medicine) بالمؤسسة لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى، وتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، داعيا إلى اعتماد ميزانية خاصة بمركز الأبحاث، تواكب تطلعات رؤية المملكة، وتفي بمتطلبات المراحل المقبلة للتنافس البحثي العالمي.

واقترح أحد الأعضاء افتتاح عيادات خارجية متخصصة سواء بمقابل مادي يدفعه المراجع أو على حساب الدولة لعلاج الحالات الصعبة والمستعصية، فيما طالبت إحدى العضوات بالإسراع في تشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد في جدة.

من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أهمية مضاعفة ساعات العمل في العيادات الخارجية وزيادة عدد الكادر الطبي فيها مراعاة لمراجعيها من خارج مدينتي الرياض وجدة، في حين أكد آخر ضرورة وجود بيانات مالية ومحاسبية للشركات التابعة للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

وطالب أحد الأعضاء بالإسراع في تشغيل فرع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، وأن يكون ذلك لكامل طاقته الاستيعابية للحاجة الماسة لذلك.

المؤسسة العامة للتقاعد

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.

إجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي.

تعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.

الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة «الرائدة» والشفافية في طرحه للمشتركين.

دراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات.