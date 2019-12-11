طالبات مدارس الدمج يبدعن في حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت شعار «المستقبل يمكن الوصول إليه»، نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام أمس، حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمعرض المصاحب له، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومساعد المدير العام لقطاع التنمية إبتسام الحميزي، ومدراء ومديرات الفروع ومنسوبيها، وذلك بجامعة الأصالة بالدمام.

وأوضح المقبل أن الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي ضمن الأهتمام بهذه الفئة الغالية، ولطرح كل ما يقدم لهذه الفئة من خدمات في ظل دعم ورعاية واهتمام الحكومة الرشيدة.

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من جانبها أكدت مديرة المركز عائشة المزيد سعي المركز لدمج المستفيدات في كل جوانب الحياة من سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بالتأهيل والتدريب واختيار أفضل الأنشطة لهم ولأسرهم، وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي.

وتضمن الحفل عروضا من تقديم طالبات مدارس الدمج من ذوي الإعاقة، وفقرة استعراضية عن التعليم ودوره في المستقبل، ونشيدا عن القيم، وعرض فيلم من تمثيل مستفيدات المركز بعنوان «المستقبل يمكن الوصول إليه».

واختتم الحفل بتكريم الرعاة والداعمين والمشاركين، وافتتح المعرض المصاحب للحفل الذي يحتوي التعريف بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والأهلية والشركات الخاصة المهتمة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.