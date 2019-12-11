الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق بصماتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفاديا لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي، دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم (الخصائص الحيوية) إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات، وتسجيل بصماتهم في النظام الآلي ولمرافقيهم، وذلك للاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.

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وأكدت أنه سوف يتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يسجلوا خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي، ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.

وأوضحت الجوازات أنها جهزت مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

وبينت الجوازات أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسمي www.gdp.gov.sa أو التواصل عبر البريد الالكتروني: 992gdp.gov.sa للرد على جميع الاستفسارات واستقبال جميع الآراء.