«الأمر بالمعروف» تستثمر إمكانات جامعتين في الاستشارات والبحوث والتدريب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز وجدة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتهدف المذكرتان اللتان وقعهما الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن السند، مع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والحلقات الدراسية المشتركة، مما يسهم في تطوير الأداء، واستثمار إمكانات الجامعة العلمية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لتحقيق أهداف المذكرتين.

وثمن السند، جهود أمير المنطقة ونائبه، وتشريفهما مراسم توقيع المذكرتين، موضحا أن هذا التعاون يحقق أهدافا عدة في مجال خدمة المجتمع والبحث العلمي عبر الكليات والمعاهد العلمية في محافظات المنطقة التي تخدمها الجامعتان.