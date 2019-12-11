، شاهد.. "الحرس الوطني" يزف 593 خريجًا للمديرية العامة للسجون ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن التعاون على رفع الإنتاجية وتبادل الخبرات بين القطاعات العسكرية

شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي، اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، بعد عصر اليوم الأربعاء حفل تخريج دورات تدريب الفرد الأساسي لأفراد المديرية العامة للسجون المنعقدة في مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي بجدة.

وفي التفاصيل، ضمت الدورة التدريبية 593 خريجًا من منسوبي المديرية العامة للسجون الذين أنهوا فترة تدريبهم وتأهيلهم على المراحل كافة في مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تشجِّع على التعاون بين القطاعات العسكرية لرفع الإنتاجية، وتبادل الخبرات والمهارات التي تسهم بدورها في رفع مستوى الجاهزية لدى القطاعات على المستويات كافة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى قائد مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي، اللواء ركن حسن بن علي الحربي، كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها باللواء العنزي لتشريفه ورعايته الحفل، مبديًا فرحة منسوبي المركز والخريجين بهذه المناسبة، مهنئًا الخريجين، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

عقب ذلك أُلقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الخريج ناصر بن محمد الأسمري، عبَّر فيها عن سعادته وزملائه بفرحة التخرج، مشيدًا بالتطور الذي شهده في مركز التدريب، وما قدمه لهم من برامج تعليمية وتدريبية متقدمة.

بعد ذلك بدأ العرض العسكري، ثم قدم مجموعة من الخريجين بعض الفرضيات والمهارات العسكرية، وعروض الدفاع عن النفس التي نالت إعجاب الحضور، تلاها أداء قَسَم الولاء والطاعة.

وقام مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين، وتسلم درعًا تذكارية بهذه المناسبة من قائد مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي. وقدم مساعد المدير العام للسجون للتخطيط والتطوير درعًا تذكارية للواء العنزي، وتم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل ألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي، اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، كلمةً توجيهية للخريجين، حثهم فيها على التفاني والإخلاص، وبذل المزيد من الجهد للقيام بالواجبات والمهام التي توكل لهم على أكمل وجه.

مشيدًا بجهود مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي، والمستوى المشرف، والبرامج التدريبية المتطورة التي يقدمها للمتدربين.. متمنيًا للخريجين التوفيق والسداد في خدمة دينهم، ثم مليكهم ووطنهم.

يُشار إلى أن التعاون مستمر بين مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي والمديرية العامة للسجون، وهو الثاني في مجال التدريب؛ فقد الخليج 365 أن عُقدت دورة مماثلة لمنسوبي المديرية بمركز التدريب نفسه.

حضر حفل التخرج مساعد المدير العام للسجون للتخطيط والتطوير اللواء الدكتور عبدالله بن فضل الشهري، وعدد من المسؤولين في الحرس الوطني بالقطاع الغربي وفي المديرية العامة للسجون، وبعض ممثلي القطاعات العسكرية بمنطقة مكة المكرمة.

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