، 70 راميًا يشاركون في بطولة المملكة الختامية للسهام ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت اليوم الأربعاء بطولة المملكة الختامية للسهام لكل الفئات بمشاركة 70 راميًا على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض والتي تستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل.

ودشن رماة القوس الأولمبي وقوس البكرة البطولة بالإحماء الرسمي قبل أن تبدأ عملية تسجيل النتائج على أن تُقام النهائيات يوم غدٍ الخميس للفئتين فيما تبدأ غدًا منافسات 30م للكبار و30م لأقل من 17 عامًا وكذلك منافسات 25م لأقل من 15 عامًا.

من جهة أخرى عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد برئاسة الأستاذ بندر السفير رئيس مجلس الإدارة وناقش أعضاء المجلس الميزانية المقترحة للموسم القادم 2020 وكذلك مراجعة الجدول الزمني المقترح للمشاركات الخارجية والبطولات المحلية.