- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت اليوم الأربعاء بطولة المملكة الختامية للسهام لكل الفئات بمشاركة 70 راميًا على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض والتي تستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل.
ودشن رماة القوس الأولمبي وقوس البكرة البطولة بالإحماء الرسمي قبل أن تبدأ عملية تسجيل النتائج على أن تُقام النهائيات يوم غدٍ الخميس للفئتين فيما تبدأ غدًا منافسات 30م للكبار و30م لأقل من 17 عامًا وكذلك منافسات 25م لأقل من 15 عامًا.
من جهة أخرى عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد برئاسة الأستاذ بندر السفير رئيس مجلس الإدارة وناقش أعضاء المجلس الميزانية المقترحة للموسم القادم 2020 وكذلك مراجعة الجدول الزمني المقترح للمشاركات الخارجية والبطولات المحلية.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 09:43 PM
انطلقت اليوم الأربعاء بطولة المملكة الختامية للسهام لكل الفئات بمشاركة 70 راميًا على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض والتي تستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل.
ودشن رماة القوس الأولمبي وقوس البكرة البطولة بالإحماء الرسمي قبل أن تبدأ عملية تسجيل النتائج على أن تُقام النهائيات يوم غدٍ الخميس للفئتين فيما تبدأ غدًا منافسات 30م للكبار و30م لأقل من 17 عامًا وكذلك منافسات 25م لأقل من 15 عامًا.
من جهة أخرى عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد برئاسة الأستاذ بندر السفير رئيس مجلس الإدارة وناقش أعضاء المجلس الميزانية المقترحة للموسم القادم 2020 وكذلك مراجعة الجدول الزمني المقترح للمشاركات الخارجية والبطولات المحلية.
، 70 راميًا يشاركون في بطولة المملكة الختامية للسهام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر 70 راميًا يشاركون في بطولة المملكة الختامية للسهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.