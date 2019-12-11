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محمد بن مسعود - الدمام - اختار أعضاء المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب، اليوم الأربعاء، في الانتخابات الرئاسية للمجلس البلدي التي أجريت لاختيار الرئيس، وحصل بالتزكية عوض فرحان الوادعي رئيسًا للمجلس البلدي للفترة الثالثة التي أقرهاء مجلس الوزراء؛ على تمديد استمرار المجالس البلدية الحالية لفترة ثالثة للمجلس. كما حصل سعيد ملفي الوادعي بالتزكية نائبًا للرئيس.
فيما قدّم "آل فرحان" شكره لزملائه أعضاء المجلس البلدي على ترشيحه رئيسًا للمجلس البلدي بظهران الجنوب. كما شكر سعيد ملفي الأعضاء على منحه الثقة لتولي منصب نائب رئيس المجلس.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 09:41 PM
اختار أعضاء المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب، اليوم الأربعاء، في الانتخابات الرئاسية للمجلس البلدي التي أجريت لاختيار الرئيس، وحصل بالتزكية عوض فرحان الوادعي رئيسًا للمجلس البلدي للفترة الثالثة التي أقرهاء مجلس الوزراء؛ على تمديد استمرار المجالس البلدية الحالية لفترة ثالثة للمجلس. كما حصل سعيد ملفي الوادعي بالتزكية نائبًا للرئيس.
فيما قدّم "آل فرحان" شكره لزملائه أعضاء المجلس البلدي على ترشيحه رئيسًا للمجلس البلدي بظهران الجنوب. كما شكر سعيد ملفي الأعضاء على منحه الثقة لتولي منصب نائب رئيس المجلس.
، "فرحان" رئيسًا لبلدي ظهران الجنوب و"الوادعي" نائبًا ،
المصدر : الخليج 365
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