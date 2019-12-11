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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجوم الذي وقع قرب قاعدة عسكرية شمالي أفغانستان.
وجددت وزارة الخارجية التشديد على موقف السعودية الثابت تجاه رفض جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وعبَّرت الوزارة عن تعازي السعودية لأسر الضحايا، ولحكومتَي وشعبَي جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.وزارة الخارجية مقديشو الصومال قاعدة عسكرية شمالي أفغانستان
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 09:34 PM
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجوم الذي وقع قرب قاعدة عسكرية شمالي أفغانستان.
وجددت وزارة الخارجية التشديد على موقف السعودية الثابت تجاه رفض جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وعبَّرت الوزارة عن تعازي السعودية لأسر الضحايا، ولحكومتَي وشعبَي جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
، السعودية تدين وتستنكر الهجومَيْن اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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