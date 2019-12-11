، قافلة "رحلة السلامة" تصل ينبع في محطتها الرابعة بمشاركة التعليم والمرور ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف توعية الطلاب بإجراءات الأمن عند استخدام الحافلات المدرسية

دشن مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم فعاليات "قافلة رحلة السلامة"، والتي وصلت إلى تعليم ينبع، بمدرسة أبي بكر الصديق، ضمن جولتها الهادفة إلى نشر التوعية بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الطلبة للحافلات المدرسية، وذلك بحضور مدير مرور محافظة ينبع العقيد فالح بن فرحان العنزي؛ والمدير الإقليمي لشركة تطوير بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ إيهاب التركي، وعدد من القيادات التربوية والطلاب وأولياء الأمور.

وكانت شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي) قد نظمت القافلة، عبر ( 5 ) محطات في أنحاء المملكة، بهدف إكساب الطلبة أهم إجراءات الأمن والسلامة في النقل المدرسي بأساليب ترفيهية مبتكرة ،بالإضافة إلى تثقيفهم وأولياء الأمور حول النقل المدرسي والتوعية بوسائل الأمن والسلامة.

ورحب " د.العقيبي" بالقافلة معرباً عن تقديره لاختيار تعليم ينبع كرابع محطة لها بعد العاصمة الرياض وحائل وعنيزة، مؤكداً على أهمية التوعية بأهمية الأمن والسلامة، وتطبيق إجراءاتها من قبل الطلاب المستفيدين من خدمة النقل المدرسي، مقدماً شكره الجزيل لشركة "تطوير" على الجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى نقل مدرسي آمن خلال رحلة أبنائنا الطلبة من وإلى المدرسة.

و شهد التدشين تفاعل الطلاب مع الأنشطة التوعوية والترفيهية للفعالية، حيث اشتملت على ركن "حافلتنا المدرسية" وهي حافلة مدرسية كبيرة، تقدم فيه دورة سريعة لمدة 5 دقائق يتعرف الطلاب من خلالها وبشكل عملي على إجراءات الأمن والسلامة خارج الحافلة وداخلها، كما اشتملت على مسرح تفاعلي لعرض مواد مرئية وأفلام كرتونية مشوقة، إلى جانب أقسام الرسم والتلوين لأبرز التعليمات والإرشادات، والمشاركة في عدد من الأنشطة المهارية والترفيهية، ثم ركن "أبطال رؤية 2030"، حيث يتم التقاط الصور التذكارية مع المهن التي يحلم بها الطلاب.

وقال المدير الإقليمي لشركة تطوير بمنطقة المدينة المنورة: "إن قافلة رحلة السلامة تواصل رحلتها التوعوية بإجراءات الأمن والسلامة والتعريف بخدمة النقل المدرسي في عدد من مدارس المملكة، وها هي اليوم تصل إلى ينبع في محطتها الرابعة. ونحن سعداء بهذه الخطوة التي حققت من خلالها الشركة بعض الأهداف التوعوية المأمولة، والمتمثلة في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب وإكسابهم المهارات والمعارف التي تدعم تمتعهم برحلة مدرسية آمنة"..

يشار إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي تقدم خدمـة النقـل المدرسي لـ 1.2 مليون طالب وطالبة عبر 25 ألف حافلة ومركبة تنفذ 50 ألف رحلة يومياً، تغطي 18 ألف مدرسة، وتخدم 47 إدارة تعليم تتبعها 110 من مكاتب التعليم، بالإضافة إلى تقديم خدماتها لـ 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة عبر أكثر من 2000 حافلة ومركبة تنفذ 4 آلاف رحلة يوميًا.

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