، مجمع الملك فيصل بالطائف يحصل على الاعتماد" الذهبي" من منظمة عالمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كأول مستشفى سعودي بعد قيامه بتعزيز نشر ثقافة محورها "المريض"

حصل مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف على الاعتماد "الذهبي" من منظمة "بلانتري" الأمريكية، وذلك بعد قيامه بتعزيز نشر ثقافة محورها المريض.

وتفصيلاً، يعدُ مجمع الملك فيصل أول مستشفى على مستوى وزارة الصحة الذي يحصل على هذا الاعتماد من المنظمة الدولية، والتي تعتبر منظمة دولية غير ربحية هدفها مساعدة المنشآت الصحية على تقديم رعاية صحية مميزة من خلال المحور الرئيسي لهذه المنشآت وهو " المريض" في بيئة محفزة للشفاء وآمنة بالشكل المطلوب.

وفي هذا الصدد، عبرَ مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، الاخصائي أول، مبارك اليامي، عن سعادته واعتزازه ومنسوبي ومراجعي المجمع بهذا الاعتماد الذي يؤكد مستوى التطور الذي وصل إليه المجمع في شتى المجالات بدعمٍ لا محدود من حكومتنا الرشيدة، موضحاً أن فريق "بلانتري" كان قد تجول في المستشفى لعدة أيام سابقة من أجل تقييم المعايير وإجراءات الخدمات المختلفة المقدمة للمرضى وأسرهم، ومتابعة تنقلات ورحلات المرضى بين أقسام المستشفيات، كما أجرى الفريق مقابلات مع المرضى للتعرف على تجاربهم المختلفة مع الخدمات المقدمة لهم.

ولفت "اليامي" إلى أن نموذج" بلانتري" يعتمد على 10مكونات رئيسية هي إيجاد بيئة إنسانية تعنى وتهتم بالمرضى وأسرهم، والدعم الاجتماعي للمريض بمساعدة الأسرة والأصدقاء للتقليل من التوتر وتحسين عملية الشفاء، وتثقيف المرضى والمجتمع من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية المطلوبة، وإيجاد بيئة استشفائية مناسبة عبر العمارة والإنشاءات، والاهتمام بالتغذية والجوانب الغذائية، وتأمين الأنشطة الهادفة للترفيه، وتوفير أجواء مواتية للعبادة، وتحقيق مبدأ التواصل الإنساني مع المريض، والاهتمام بالمجتمعات الصحية، وتعزيز الرحلة الاستشفائية للمريض بالعمل مع الشركاء كالمدارس والمراكز العليا والجمعيات الخيرية.

يذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي يعدُ الأكبر بالطائف، حيث يتسع لـ 800 سرير منها 300 سرير للنساء والولادة والبقية أسرة عامة، كما أن المجمع مجهز بأحدث التجهيزات الطبية والفنية، ويضم أفضل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات.



مجمع الملك فيصل الطبي منظمة "بلانتري" الأمريكية