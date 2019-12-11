، عقاريون: "رسوم الأراضي البيضاء".. الهدف يتحقق بمعيار عادل لخدمة المواطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - البرنامج أعلن عن صرف 29 مليون ريال لاستكمال المرافق والخدمات لإسكان تبوك

بإعلان برنامج الرسوم البيضاء عن صرف 29 مليون ريال من إجمالي إيراداته، لإيصال المرافق العامة والخدمات لمشروع إسكان تبوك، لمس المواطنون عمليًا واحدة من الفوائد الكبرى لخطط الدولة في مجال الإسكان.

وفي التفاصيل، أوضح البرنامج أن هذا المبلغ مخصص لاستكمال المرافق العامة والخدمات وإيصال التيار الكهربائي لإسكان تبوك؛ تنفيذًا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية له، وتحقيقًا لالتزام الحكومة بتقديم منتجات سكنية بأعلى مستوى جودة، يلبي تطلعات المواطنين.

وأعلنت وزارة الإسكان عن إصدار رسوم الأرضي البيضاء في دورتها الثالثة لمدينة مكة المكرمة لعام 1441 / 1442، داعية المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وتدل الخطوات التي أنجزها برنامج رسوم الأراضي البيضاء أخيرًا، وفق تقدير اثنين من المختصين العقاريين،على كفاءة الآليات التي اعتمدتها الحكومة لحل مشكلة الإسكان، ولاسيما مع تميز هذا البرنامج بمعياريته العادلة في تقدير القيمة والتاريخ.

وقال المختص في الشأن العقاري عبدالرحمن التميمي، إن أهداف برنامج رسوم الأراضي البيضاء واضحة وبمجرد العمل على تنفيذها ستتوافر زيادة في المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن جهود البرنامج "ستوفر أيضًا الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وتحمي المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية".

ولفت التميمي إلى أن "ما يميز البرنامج هو معياريته في تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان"، موضحًا أن "هذا التقدير يعتمد على عددٍ من العوامل مثل موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وكذلك معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها".

وتابع التميمي: "كما يأخذ البرنامج في تقييمه أيضًا الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها وذات الأثر في الاستخدام السكني"، مشيرًا إلى أن "وزارة الإسكان أتاحت للمالك حق الاعتراض على التقييم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار".

من جانب آخر، لفت عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث إلى أن رسوم الأراضي البيضاء ستُسهم بقوة في علاج مشكلة الإسكان في المملكة، فضلاً عن تطوير الأراضي البيضاء المحتكرة، وتحقيق عوائد كبيرة مجزية.

وذكر المغلوث أن برنامج الأراضي البيضاء الذي أطلقته وزارة الإسكان بدأ يؤتي ثماره من خلال الاستفادة من رسوم الأراضي البيضاء ومبالغ المخالفات المحصلة من الملاك لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروعات الإسكان التي تنفذ في المناطق والمحافظات.

وذكرت وزارة الإسكان أن عدد الأراضي البيضاء المسجلة في البرنامج بلغ 863 قطعة بمساحة إجمالية تجاوزت أكثر من 426,5 مليون متر مربع، موضحة أن صرف المبالغ المحصلة، من خلال برنامج الرسوم البيضاء لدعم المشروعات السكنية يأتي بناءً على المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

وتنص هذه المادة على أن "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها".

ويأتي برنامج رسوم الأراضي البيضاء ضمن إستراتيجية شاملة تبنتها الحكومة منذ عام 2017 لحل مشكلة السكن، تقوم على توفير منتجات عقارية متعددة تتيح للمواطن أن يحقق حلمه بامتلاك سكن عصري يناسب ظروفه، من خلال إجراءات سلسة وتسهيلات واسعة.برنامج الرسوم البيضاء إسكان تبوك وزارة الإسكان رسوم الأراضي البيضاء