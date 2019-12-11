، السعودي "المالكي" يحصد المركز الأول فى مسابقة تحميص القهوة العربية "شقراء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقيمت في أبوظبي بمشاركة الخبراء وبالتزامن مع معرض ‎سيال الشرق الأوسط

حصد حسين هادي المالكي، من محافظة الداير بني مالك، المركز الأول فئة تحميص القهوة العربية - شقراء، في مسابقة بطولات القهوة العربية ٢٠١٩ المقامة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر "المالكي" من المهتمين بالقهوة في السعودية، وله مشاركات عديدة وخبرة عريضة في مجال القهوة وأنواعها، ويملك "دكان مفراز" الذي ينتج القهوة الخولانية من جبال الداير بني مالك جنوب السعودية.

يذكر أن مسابقة القهوة العربية هي الأولى عالميًّا، وتأتي للاحتفاء بالقهوة العربية ومكانتها، ‏ويشارك فيها عدد من المختصين والخبراء والمهتمين بالقهوة، وتقام بالتزامن مع معرض ‎سيال الشرق الأوسط 2019، بدعمٍ من حكومة أبوظبي، وتنظيم دائرة السياحة والثقافة.

تحميص القهوة العربية مسابقة بطولات القهوة العربية ٢٠١٩ حسين هادي المالكي