السعودية اليوم / البحرية المصرية تنفذ أنشطة تدريبية بالبحر المتوسط



القاهرة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

نفذت القوات البحرية المصرية عددًا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.

وأوضح المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن التدريب تم تنفيذه بتشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية، إضافة إلى إحدى الغواصات المصرية، مشيرًا إلى أن التدريبات تأتي تنفيذًا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة. // انتهى //

21:22ت م

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