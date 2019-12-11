السعودية اليوم / البرنامج الإعلامي الموحد في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يناقش 5 موضوعات



الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

عقد البرنامج الإعلامي الموحد "Grid" في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام اليوم اجتماعًا بحضور ممثلي أكثر من 50 جهة حكومية.

وناقش الاجتماع خمسة موضوعات نوعية مهمة، تضمنت إعداد الخطة الإعلامية لبرنامج تعداد

كما تمت مناقشة تسويق الأيام المحلية والعالمية من خلال مشروع تقويم أيام السعودية.

وتناول الاجتماع أيضا استعراض مشروع "ويكي دوِّن" من خلال عرض قدمته دارة الملك عبدالعزيز، واستعرض الاجتماع استكمال مشروع دليل تطبيقات الأجهزة الحكومية الذي سيطلقه مركز التواصل الحكومي.

//انتهى //

21:03ت م

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الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسعقد البرنامج الإعلامي الموحد "Grid" في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام اليوم اجتماعًا بحضور ممثلي أكثر من 50 جهة حكومية.وناقش الاجتماع خمسة موضوعات نوعية مهمة، تضمنت إعداد الخطة الإعلامية لبرنامج تعداد السعودية 2020 التي قدمتها الهيئة العامة للإحصاء. وكذلك دعم وزارة الإعلام للأجهزة الحكومية من خلال بث فعالياتها عبر قناة "فعاليات" التلفزيونية ومنصاتها الرقمية.كما تمت مناقشة تسويق الأيام المحلية والعالمية من خلال مشروع تقويم أيام السعودية.وتناول الاجتماع أيضا استعراض مشروع "ويكي دوِّن" من خلال عرض قدمته دارة الملك عبدالعزيز، واستعرض الاجتماع استكمال مشروع دليل تطبيقات الأجهزة الحكومية الذي سيطلقه مركز التواصل الحكومي.//انتهى //21:03ت م0290

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.