السعودية اليوم / المملكة تفوز بجائزتين في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب



تونس 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

فازت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بهدف تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها .

كما حصلت وزارة الداخلية على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال السلامة المرورية.

وتسلم الجائزتين وفد المملكة برئاسة مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد وذلك على هامش أعمال المؤتمر الـ 43 لقادة الشرطة والأمن العرب ، الذي انعقد اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية بالعاصمة التونسية.

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21:03ت م

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