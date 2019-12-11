السعودية اليوم / جامعة "كاوست" تطلق أول حافلات ذاتية القيادة في المملكة



جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم أول حافلتين ذاتيتي القيادة في حرمها الجامعي، لتكون كاوست السبّاقة في تبنّي المركبات الذكية في المملكة، الذي يهدف من خلاله المشروع، إلى دعم بحوث التنقل، ووضع "كاوست" في مقدّمة المدن الذكية في المنطقة.

وقال رئيس كاوست الدكتور توني تشان, بهذا المناسبة: "تعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مختبراً حيّاً للتحول الرقمي, ونحن نفخر بكوننا مركزاً رائداً في المنطقة لتطوير وتبنّي التقنية المتقدمة", مضيفاً أن اعتماد تقنية المركبات ذاتية القيادة, يؤكد على متانة قاعدة أبحاثنا في مجال الذكاء الاصطناعي, وكذلك على مرونة مجتمع حرمنا الجامعي, ما يجعل من "كاوست" الشريك المثاليّ لإجراء دراسة أوّلية لتجربة المدن الذكية في المملكة، وسبل تبنّيها واستعراض التجاوب معها".

من جانبه أوضح رئيس شركة لوكال موتورز إندستريز فيكرانت آغاروال أن المملكة العربية

يذكر أن الحافلتين الذكيتين تستخدمان الخرائط وتقنية الاستجابة المعرفية، مزودة بآليات كشف الضوء , وتحديد المدى, وأنظمة تجنب العوائق للتحكم بالمركبة والتجوال بها وقيادتها, كونهما مستدامتين وتعملان كهربائياً بشكل كامل ما يجعلهما صديقتين للبيئة.

// انتهى //

20:58ت م

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جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم أول حافلتين ذاتيتي القيادة في حرمها الجامعي، لتكون كاوست السبّاقة في تبنّي المركبات الذكية في المملكة، الذي يهدف من خلاله المشروع، إلى دعم بحوث التنقل، ووضع "كاوست" في مقدّمة المدن الذكية في المنطقة.وقال رئيس كاوست الدكتور توني تشان, بهذا المناسبة: "تعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مختبراً حيّاً للتحول الرقمي, ونحن نفخر بكوننا مركزاً رائداً في المنطقة لتطوير وتبنّي التقنية المتقدمة", مضيفاً أن اعتماد تقنية المركبات ذاتية القيادة, يؤكد على متانة قاعدة أبحاثنا في مجال الذكاء الاصطناعي, وكذلك على مرونة مجتمع حرمنا الجامعي, ما يجعل من "كاوست" الشريك المثاليّ لإجراء دراسة أوّلية لتجربة المدن الذكية في المملكة، وسبل تبنّيها واستعراض التجاوب معها".من جانبه أوضح رئيس شركة لوكال موتورز إندستريز فيكرانت آغاروال أن المملكة العربية السعودية تمتلك إمكانات هائلة لسوق الحافلات ذاتية القيادة، من أجل نمو وتحسين إمكانياتها, لافتاً النظر إلى أن الشركة تعهدت أن تكون الحافلة "أولي" تعمل لتعزيز عملية التصنيع الرقمية من خلال الاتصال والتخصيص والسلامة, إلى جانب خلق فرص بحثية بالجامعة.يذكر أن الحافلتين الذكيتين تستخدمان الخرائط وتقنية الاستجابة المعرفية، مزودة بآليات كشف الضوء , وتحديد المدى, وأنظمة تجنب العوائق للتحكم بالمركبة والتجوال بها وقيادتها, كونهما مستدامتين وتعملان كهربائياً بشكل كامل ما يجعلهما صديقتين للبيئة.// انتهى //20:58ت م0283

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